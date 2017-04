Doctor Foster: al via in prima visione tv la nuova serie di Rai1

Al via su Rai da martedì 11 aprile la fiction 'Doctor Foster', che ha battuto ogni record in Inghitlerra.

"Martedì 11 aprile alle 21.25 su Rai1 appuntamento da non perdere con la prima visione della fiction 'Doctor Foster'. - spiega in una nota la tv di Stato - Questa avvincente, complessa e drammatica serie vede come protagonista Gemma Foster, una madre amorevole, moglie e dottoressa stimata il cui mondo, apparentemente perfetto, è distrutto quando comincia a sospettare che suo marito abbia una relazione. Quando le menzogne e il tradimento vengono alla luce si scopre capace di fare cose che non avrebbe mai immaginato."