Dalla Thailandia a Un posto al sole: tutti i segreti a Superquark

in tv: Superquark, in onda mercoledì 9 agosto su Rai1.

"Si andrà ancora in Thailandia, nei luoghi dove la natura trova il modo di convivere con gli uomini, nella regione detta la 'ciotola di riso della nazione', e dove esistono luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato, con la settima puntata di 'Superquark', il programma di Piero Angela, in onda mercoledì 9 agosto, alle 21.15, su Rai1" riportano in un comunicato dalla tv di Stato.

"Nel cuore di Bangkok c'è un'oasi di verde in mezzo al trambusto della città: il Lumpini Park - puntualizza quindi la Rai -, e anche qui si manifesta questo speciale rapporto tra l'uomo e la natura. Infatti, chi passeggia tranquillamente e chi decide di schiacciare un sonnellino all'ombra degli alberi lo fa in compagnia di enormi varani d'acqua che frequentano tranquillamente il parco. Sono carnivori, ma raramente attaccano l'uomo. Alla fine della stagione delle piogge, il Golfo di Thailandia brulica di vita e arriva ad approfittare di questa abbondanza un 'grosso' pescatore, la balenottera di Bryde, in puntata si potrà vedere la sua tecnica di pesca molto particolare. Si approderà poi a Zurigo dove un gruppo di ricercatori studia come identificare i casi di tumore alla prostata in cui l'intervento può essere evitato senza rischi. Ne parleranno con Barbara Gallavotti e Daniela Franco."



Si chiarisce dunque: "Viaggio nel passato invece con le armi d'epoca: un drappello di soldati napoleonici armati di tutto punto, pronti a sparare con fucili ad avancarica dell'epoca, ma chi costruisce oggi queste armi completamente superate? Potrà sembrare curioso l'azienda leader mondiale nella costruzione di armi antiche, quelle ad avancarica senza cartuccia ma con la pietra focaia si trova in Italia. A cosa servono queste armi che sparano un colpo solo e richiedono diversi minuti per ricaricarle."

"Hollywood - viene esposto -, appassionati di ricostruzione storiche e collezionisti sono i protagonisti di questo singolare mercato di nicchia. Ritorno al futuro con i computer quantistici. Che cosa succederà quando i programmi di intelligenza artificiale gireranno sui computer quantistici, che sono migliaia di volte più potenti di quelli di oggi? Giovanni Carrada e Giulia De Francovich sono andati a Mountain View, nella Silicon Valley, per chiederlo a una delle più grandi società che stanno cercando di costruire questi computer del futuro."



"Si andranno poi a scoprire i 'segreti' di 'Un posto al sole' - si continua inoltre -, la più longeva e popolare fiction Rai: ormai vicini al traguardo delle 5000 puntate, in onda da oltre 20 anni, ascolti, sulla terza Rete della Rai, intorno ai due milioni e mezzo di spettatori. Come funziona la macchina produttiva capace di sfornare 250 nuovi episodi da mezz'ora ogni anno?".

"Dalle parole ai fatti: molto spesso non si comunica con le parole, ma con i movimenti del corpo. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Graz ha studiato gli effetti di ciò che gli insegnanti non dicono, ma che gli studenti capiscono lo stesso. Raccontano cosa hanno scoperto Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni. Si parlerà infine del polpo, un animale davvero particolare, che non smette di stupire gli scienziati che lo studiano un modello straordinario, intelligente e abile, veloce e versatile. Un modello da imitare per nuove forme per i robot del futuro. Paolo Magliocco e Andrea Pasquini hanno seguito due ricerche italiane che indagano sul suo comportamento e su come imitarlo. Non mancherà l'appuntamento con le rubriche: 'Dietro le quinte della storia', con il professor Alessandro Barbero parlerà dell a prima bolla speculativa della storia, la cosiddetta bolla dei tulipani, che nel Seicento mandò in rovina centinaia di uomini d'affari olandesi. 'Scienza in cucina', della dottoressa Elisabetta Bernardi, svelerà i gusti degli italiani e… perché ci sono persone che non ingrassano? 'Questione di ormoni', con il professor Emmanuele Jannini, si occuperà della contraccezione maschile. E 'Psicologia delle bufale', con Massimo Polidoro del Cicap, spiegherà come difendersi dalle truffe su internet" si descrive infine.