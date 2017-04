Dai missili USA in Siria alla Pasqua: se "Guerra e pace" si fa a Tg1 Dialogo

Nuova puntata di Tg1 Dialogo dal titolo "Guerra e pace", in onda su Rai1.

Dopo il lancio di missili USA sulla Siria e ad una settimana dalla Pasqua non poteva essere più appropriato il titolo "Guerra e pace" della nuova puntata di Tg1 Dialogo, in onda dalle 8:20 su Rai1.



Nella rubrica, a cura di Piero Damosso (edizione di Angela Bomarsi, regìa di Monica Salinas Torres) anche il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, che rilancia l'appello a fermare la violenza, il terrorismo, le stragi, in tutti i conflitti del mondo, e a conquistare la pace a partire dalla Siria.



Nella puntata, focus anche sulle guerre africane più dimenticate, quelle del Congo, Sud Sudan, Eritrea e Somalia. Ma anche - nonostante tutto - le riconciliazioni avvenute, come in Sierra Leone, dove il dialogo tra il governo e le opposte fazioni si è dimostrato più forte del rancore e della vendetta, come racconta padre Giorgio Biguzzi, missionario savoriano, vescovo emerito di Makeni. Infine, alla vigilia della Domenica delle Palme, Philippe Daverio commenta un affresco della basilica inferiore del sacro convento di Assisi.