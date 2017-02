Coppa Italia, semifinali: Juventus - Napoli in diretta su Rai1

La prima semifinale di Coppa Italia tra Allegri e Sarri su Rai1, in diretta martedì 28 febbraio.

"Al via le semifinali di Coppa Italia che vedranno le squadre giocare in una sfida di andata e ritorno. La prima gara è quella tra Juventus e Napoli che si affrontano allo Juventus Stadium martedì 28 febbraio alle 20.45 su Rai1" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



"Le due formazioni vengono da situazioni molto differenti: la Juventus viaggia a pieno ritmo in campionato e in Champion's League sfiderà il Porto nella gara di ritorno forte del 2-0 fuori casa. Il Napoli, ha perso sabato in casa con l'Atalanta e in Champion's deve recuperare il 3-1 subito in trasferta in casa del Real Madrid" segnala infine la Rai.