Confusi e Felici: il film con Claudio Bisio su Rai1

In onda domenica 29 ottobre su Rai1.

"Domenica 29 ottobre alle 21.55 su Rai1 andrà in onda il film commedia 'Confusi e Felici' - espone in una nota la tv di Stato -, con Claudio Bisio, Marco Giallinì, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Gloele Dix, per la regia di Massimiliano Bruno."



Dalla Rai si rende noto infine: "La storia: la vita di Francesco, uno psicanalista romano, cambia all'improvviso quando viene colpito da una grave forma di maculopatia che rischia di renderlo cieco. Saranno i suoi pazienti, una bizzarra banda di nevrotici, psicopatici e depressi, ad aiutarlo a superare le avversità e a scoprire una nuova consapevolezza di sé."