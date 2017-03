Con Un passo dal cielo 4 si torna alle "radici"

Nuovo appuntamento con 'Un passo dal cielo 4', in onda su Rai1 giovedì 2 marzo.

"Nuovo doppio appuntamento con la fiction 'Un passo dal cielo 4' - si riporta in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda su Rai1 giovedì 2 marzo alle 21.25. Nel primo episodio dal titolo 'L'uomo del lupi', un cacciatore allerta la polizia dicendo di aver trovato un cadavere che tuttavia sembra scomparso e un misterioso giovane che vive in simbiosi con i lupi sembra sapere qualcosa dell'accaduto."



"Francesco ed Emma si ritrovano a convivere nella palafitta, quasi come se fossero una vera coppia. Nel mentre Cristina è convinta che lei è Vincenzo debbano 'ritornare in pista' e conoscere nuove persone, ma i loro tentativi avranno conseguenze inaspettate. Nel secondo episodio intitolato 'Radici', una signora visibilmente provata si reca in commissariato per denunciare la scomparsa del figlio. Una grande sorpresa attende Emma e colpisce molto Francesco: alla palafitta si presenta Carlo, una persona importante del passato della giovane etologa. Mentre Vincenzo e Cristina devono fare i conti con la loro notte brava, a complicare la situazione interviene il ritorno di Hans, ex della sorella di Huber" comunicano in ultimo dalla Rai.