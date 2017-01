Con Gigi Proietti i Cavalli di Battaglia di Arbore, Brignano, Lillo e Greg

"Dopo il successo della serata di esordio, dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, sabato 21 gennaio alle 20.35 andrà in onda su Rai1 la seconda puntata di 'Cavalli di Battaglia', spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale di Gigi Proietti accompagnato da un'orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei 'cavalli di battaglia' del proprio repertorio" viene annunciato in una nota.



"La seconda puntata dello spettacolo vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè, Lillo e Greg. - si anticipa - La Compagnia Teatrale di 'Cavalli di Battaglia' composta da Carlotta e Susanna Proietti, Marco Simeoli e Claudio Pallottini, insieme al meraviglioso corpo di ballo di 10 elementi che esegue le coreografie di Fabrizio Mainini e all'orchestra di 40 elementi diretta dal maestro Mario Vicari, completeranno il nutrito e prestigioso cast di questa seconda puntata".