Come Amare spiegato da Walter Veltroni

"Esistono molte forme d'amore così come esistono e sono esistiti molti ostacoli alla libertà dell'amore: mentalità arretrate - spiega in un comunicato la tv di Stato -, consuetudini e leggi che via via si sono andate modificando, anche grazie a grandi battaglie condotte dalle donne. La puntata 'Amare', che Rai Cultura propone mercoledì 28 dicembre alle 23.45 su Rai1 per la serie 'Gli occhi cambiano', racconta le molte sfaccettature di questa materia complessa: quando il delitto d'onore era motivo d'orgoglio, quando si moriva per un aborto clandestino, quando per sposarsi in giovane età si era costretti a fuggire da casa."



"Il documentario, scritto e diretto da Walter Veltroni, racconta anche di come tutto questo sia cambiato, di chi per primo si è ribellato, e di come il mutamento dei tempi abbia portato all'affermazione di una cultura diversa, sul ruolo della donna, il lavoro, la maternità, il diritto di uomini e donne di vivere l'amore nella sua pienezza, come una scelta di libertà. Tra le voci di 'Amare', quelle di Mariangela Melato intervistata da Catherine Spaak, Adele Faccio, Luigi Comencini, Liliana De Curtis, Roberto Benigni" illustra in conclusione la Rai.