Celebration: ultima puntata con Renzo Arbore, J-Ax, Masini e Gino Paoli

Celebration, in onda sabato 4 novembre su Rai1.

"Le più belle canzoni d'amore protagoniste dell'ultima puntata di Celebration - riportano in un comunicato dalla tv di Stato -, il varietà di Rai1 che ha riaperto le porte alla migliore musica di tutti i tempi in tv. Domani, sabato 4 novembre, alle 21.25 su Rai1, Serena Rossi e Neri Marcorè accoglieranno sul palco dell'Auditorium del Foro Italico le più belle voci della tradizione musicale di casa nostra, per rendere omaggio nel migliore dei modi alle più grandi hit."



La Rai illustra infine: "Tra gli ospiti Renzo Arbore, Gino Paoli, Raf, Marco Masini, J-Ax: ciascuno avrà il compito di cantare o meglio di reinterpretare due brani scelti tra le hit appartenenti al tema della puntata, appositamente rivisitati dal punto di vista musicale e interpretativo. Un viaggio che trasporterà - a suon di note - il pubblico a ritroso nel tempo con un'emozione, però, sempre attuale. Il mondo della musica sarà raccontato anche attraverso momenti comici e gag da ospiti del cinema e del teatro."