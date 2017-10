Caterpillar AM diventa una rubrica, dal 12 ottobre ad Uno Mattina

Caterpillar AM presenta la 'Rassegnata stampa' a 'Uno Mattina', su Rai1.

"'Caterpillar AM' diventa anche una rubrica tv. Da giovedì 12 ottobre - viene esposto in una nota dalla tv di Stato -, dopo la diretta su Radio2 dalle 6 alle 7.30, la pattuglia dell'alba di Radio2, composta da Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Claudia De Lillo e Cinzia Poli, tutti i giovedì si affaccerà a 'Uno Mattina', su Rai1, con la 'Rassegnata stampa'."



Si riporta quindi: "Un 'gemellaggio', quello con Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi che, ogni giovedì, alle 9.40, creerà un cortocircuito tra radio e tv, in uno scambio crossmediale che vede aprire ancora una volta le porte di 'Uno Mattina' ai format di Rai Radio2."



"Largo quindi ai fatti del giorno visti dallo sguardo sempre caustico di 'Caterpillar AM' anche in tv. 'Caterpillar AM' è in onda su Radio2 dal lunedì al venerdì - si riferisce in ultimo -, dalle 6 alle 7.30, in streaming su radio2.rai.it, fruibile sulla app di Radio Rai e con contenuti speciali su Facebook, Instragram e Twitter di Radio2."