C'era una volta Studio Uno: il film, ovviamente su Rai1

"Una miniserie per rivivere la magia del varietà più innovativo e memorabile della Rai degli anni Sessanta - viene spiegato in una nota dalla tv di Stato -, un programma che segnò un'intera epoca portando sotto le luci della ribalta tanti giovani allora sconosciuti o poco più."



"E un memorabile trampolino di lancio per una delle artiste e voci più celebri e amate a livello internazionale: Mina. 'C'era una volta Studio Uno', un film per la regia di Riccardo Donna, in onda in prima serata su Rai1, lunedì 13 e martedì 14 febbraio. Una produzione LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei. I sogni e le speranze di tre giovani donne si intrecciano con la storia di un Paese in pieno boom economico e con lo scintillante mondo dello spettacolo e della televisione" si riporta in conclusione.