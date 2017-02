Beppe Fiorello e Giovanni Maria Bellu: Quante Storie su tragedia Portopalo

Nuovo appuntamento con 'Quante Storie', in onda martedì 21 febbraio su Rai3.

"Natale 1996. Una nave di migranti naufraga a pochi chilometri dalle coste siciliane. È la cosiddetta tragedia di Portopalo - ricorda in un comunicato la tv di Stato -, nella quale perdono la vita 283 persone. Nella puntata di 'Quante Storie', in onda domani 21 febbraio alle 12.45 su Rai3, Giovanni Maria Bellu, il primo giornalista a occuparsi della vicenda, e Beppe Fiorello, interprete della fiction in onda su Rai1, rievocano i fantasmi di Portopalo e riflettono con Corrado Augias sulle politiche migratorie di allora e di oggi. Al termine della conversazione, la quotidiana recensione di Michela Murgia."