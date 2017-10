Bebe Vio: La vita è una figata con Martin Castrogiovanni e Alex Zanardi

In onda domenica 29 ottobre su Rai1.

"Quarto appuntamento, domenica 29 ottobre alle 17.45 su Rai1, con La vita è una figata!. In apertura, Bebe Vio ospita all'interno del suo loft un suo caro amico: l'ex campione di rugby Martin Castrogiovanni con cui ci sarà uno scambio di battute e confidenze" rende noto la tv di Stato.



La Rai diffonde: "Insieme incontrano poi Viola D'Acquarone, pronipote del maestro Arturo Toscanini, appassionata di musica elettronica ed esperta di sintetizzatori e di Theremin, il più antico strumento elettronico. A fare incursione nel programma arriva il campione paralimpico di Handbike Alex Zanardi, che racconta a Bebe la storia di Paolo Palumbo, un giovanissimo chef affetto da Sla che ha inventato ricette per tutti i malati costretti ad alimentarsi tramite sondino. Per le storie di millennials coraggiosi c'è Costanza Fragomeno che spiega la sua difficile esperienza con la droga. Dopo aver frequentato per quattro anni la comunità di San Patrignano, ora è pronta a ricominciare una nuova vita."



Viene fatto sapere in ultimo: "Bebe ospita poi Andrea Lanfri, un ragazzo che ha perso le gambe per una meningite ma, grazie al crowfounding e alla generosità di tante persone sconosciute, è riuscito a racimolare i soldi necessari per comprarsi delle protesi da corsa e tagliare il traguardo del sogno olimpico. Per il momento videochat con i globetrotter, Bebe sarà in collegamento con Eliana e Giuseppe, una coppia che da un giorno all'altro ha lasciato tutto: casa, lavoro e amici per iniziare a viaggiare per il mondo."