Attacco alla Rete: l'inchiesta di Petrolio sugli hacker

'Petrolio' in onda giovedì 18 maggio su Rai1.

"La Rete sotto attacco: per la prima volta migliaia di sistemi in tutto il mondo sono finiti contemporaneamente - rende noto la Rai -, nel mirino dei pirati del XXI secolo. Gli hacker hanno scatenato la prima guerra mondiale informatica, in più di cento paesi, con programmi dai nomi terrificanti, come WannaCry (voglio piangere). Ospedali, università, aziende e cittadini, costretti al riscatto in Bitcoin."



"Pirati veri in grado di ricattare una major di Hollywood - riferisce quindi la tv di Stato -, 'catturando' la copia in uscita di un film dal paradossale titolo di 'Pirati dei Caraibi'. Criminali assetati di denaro elettronico capaci di taglieggiare malati di cancro e filantropi. All''Attacco alla Rete' è dedicato 'Petrolio' in onda giovedì 18 maggio alle 23.20 su Rai1. Dove è finito il sogno di internet come spazio di libertà, conoscenza, progresso? La rete si sta trasformando in un incubo? Dai messaggi di odio, all'uso delle nostre informazioni da parte di aziende commerciali e della propaganda politica in grado di infiltrarsi con le fake news, nei cuori e nelle menti dei popoli. Internet, la più grande opportunità dei nostri giorni ha invaso le nostre vite fino a obbligarci a difenderci."



"Chi governa questo pericoloso caos? Chi e come deve difenderci? Perché l'Italia - viene esposto dunque -, in cima alle classifiche nell'uso ludico, di intrattenimento, di internet, è invece molto indietro sull'uso imprenditoriale e nella sicurezza? Petrolio è entrato in esclusiva nelle control room delle principale aziende italiane scoprendo che siamo molto indietro nella sicurezza e ha grandi problemi di sicurezza. Qualcosa sta cambiando? Petrolio, il programma di approfondimento di Rai 1 condotto da Duilio Giammaria, compie un viaggio attraverso il mondo della rete, dalla gestione commerciale dei Big Data, alle conseguenze geopolitiche: un Continente contro un altro, uno Stato contro il resto del mondo."



"'Attacco alla rete' visita il paese più digitalizzato al mondo - si illustra infine -, l'Estonia, che della rete ha fatto il proprio punto di forza, analizza il fenomeno Amazon che sta costruendo nel nostro Paese la sua principale base commerciale per l'Europa, indaga nei segreti della piattaforma e-commerce di moda Yoox, unica realtà italiana commerciale digitale conosciuta in tutto il mondo."