Alberto Angela alla scoperta del continente fossile

Passaggio a nord ovest, in onda sabato 28 ottobre su Rai1.

"Sabato 28 ottobre a Passaggio a nord ovest, su Rai1 alle 17.45, insieme ad Alberto Angela si visiterà il 'continente fossile' del nostro pianeta: l'Australia. Sarà un viaggio emozionante, dall'imponente massiccio roccioso di Ayers Rock, vera meraviglia geologica, all'Australian Museum di Sidney, il museo di storia naturale che ospita le più importanti collezioni di animali e minerali sia fossili che antropologici della nazione e vanta la sua ricerca innovativa nell'ambiente australiano e nelle culture indigene" si espone in una nota dalla tv di Stato.



"Attraverso la genesi della costruzione di Aigues-Mortes, da villaggio di monaci e salinai a splendida città fortificata con sbocco sul mar Mediterraneo, si ricostruirà la vita di Luigi IX, detto il Re Santo o il Santo per la sua fede incrollabile e delle due Crociate, la settima e l'ottava, da lui personalmente condotte per liberare la Terra Santa" prosegue la Rai.



"Nella Cina moderna resiste nel tempo un'antica quanto bizzarra tradizione: è la lotta tra grilli - si fa sapere in conclusione -, uno sport molto popolare da più di mille anni. A Shanghai ci sono oltre un milione e mezzo di appassionati e nell'intera Cina il numero si aggira intorno ai sei milioni. Si ricostruirà una vera leggenda automobilistica; nata nel 1926 ad opera del designer e imprenditore Ettore Bugatti, la Royale è stata la migliore, la più potente, la più comoda, in assoluto la macchina di lusso più costosa del suo tempo."