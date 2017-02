"Fa' la cosa giusta" chi dà lavoro al Sud a persone con sindrome Down

Nuovo appuntamento con 'Fa' la cosa giusta'', in onda martedì 28 febbraio su Rai1.

"Le storie di Roberto, cameriere in sala, e di Simona e Piera, addette al banco, nella rubrica del Tg1 curata da Giovanna Rossiello 'Fa' la cosa giusta'', in onda domani martedì 28 febbraio alle 8.45 su Rai1. I tre ragazzi sono affetti dalla sindrome di Down e fanno parte dell'Associazione Italiana Persone Down di Bari; con un progetto di inserimento lavorativo sono stati assunti a tempo indeterminato da una nota catena di ristorazione pugliese dopo sei mesi di tirocinio formativo, e dopo aver seguito per anni percorsi di autonomia proposti dall'Associazione. Nella puntata anche l'intervista a Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione con il Sud, che ha sostenuto le prime 5 Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 5.000 organizzazioni e migliaia di cittadini", viene anticipato in una nota.