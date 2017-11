Zona Cesarini, Italia-Svezia in radiovisione da Via Asiago su Radio 1

Zona Cesarini: Italia-Svezia in radiovisione da Via Asiago. In onda su Radio 1 il 13 novembre 2017.

"Ritorna, domani sera, lunedì 13 novembre, la Nazionale italiana allenata da Ventura in radiovisione. Dalla storica sala A di Rai Radio a Via Asiago, Filippo Corsini e Maurizio Ruggeri saranno, con una serie di ospiti 'sportivi' on air su Radio1 e in diretta streaming con il pubblico ospite in sala" viene rivelato in un comunicato della tv di Stato.



"Daranno vita ad una nuova edizione speciale di Zona Cesarini a partire dalle 20.20 alle 24.00. Nella serata di domani sono previsti anche dei collegamenti con Rainews24. Oltre al commento sportivo si aggiungeranno le incursioni di Rosanna Sferrazza, inviata nei bar della capitale a raccogliere i commenti dei tifosi. Sui siti di radio1.rai.it e radio1sport.rai.it e alle relative pagine Facebook gli ascoltatori potranno collegarsi per cercare di ottenere un posto nella storica Sala A."