Xi Jinping ancora al comando della Cina: focus a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda martedì 17 ottobre.

"Il diciannovesimo Congresso del Partito comunista cinese che si aprirà mercoledì 18 ottobre, confermerà Xi Jinping al comando del paese per altri cinque anni, rispettando la tradizione di assegnare due mandati consecutivi al segretario del partito. L'appuntamento sarà decisivo anche per altre ragioni, tra cui la domanda se il presidente indicherà un possibile successore e quali saranno le prossime mosse geopolitiche e commerciali del gigante asiatico" riferiscono in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato continua inoltre: "Il congresso è composto da 2700 membri, con capi militari e regionali, ed elegge il Comitato centrale che a sua volta nomina il Politburo, il cuore del potere: 25 membri tra uomini di governo, militari e leader di partito."



Viene specificato in conclusione: "Xi Jinping, 64 anni, è il segretario del partito dal 2012, quando ha preso il posto di Hu Jintao. Al momento detiene almeno una dozzina di cariche, tra cui capo di Stato, comandante dell'esercito e presidente della Repubblica. Come deciderà di investire i prossimi cinque anni del suo mandato? Martedì 17 ottobre alle 11.00 Roberto Zichittella ne parlerà con Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Pechino."