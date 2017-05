Vivere senza smartphone: possibile per gli adolescenti? A FuoriTg

'FuoriTg', in onda martedì 9 maggio su Rai3.

"Vivere senza smartphone ci appare ormai una prospettiva impossibile, eppure un uso smodato può provocare seri danni alla salute, come affermano recenti sentenze, nonostante sul punto non si sia ancora raggiunta la certezza scientifica" viene riportato in una nota della Rai.



"Una cosa invece è certa: stare sempre incollati al telefonino può condizionare le relazioni sociali e, in particolare, la vita degli adolescenti. Ne parleremo domani, martedì 9 maggio, alle 13:40 'FuoriTg', lo spazio di approfondimento del Tg3 condotto da Maria Rosaria De Medici e curato da Mariella Venditti. Ospiti della puntata Carmela Marino, responsabile della Divisione Tecnologie e Metodologie per la salvaguardia della salute dell'uomo dell'Enea, e Luigi Spedicato, docente di sociologia dei nuovi media all'Università del Salento" puntualizza in ultimo la tv di Stato.