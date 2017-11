Vino biologico e biodinamico a FuoriTG, su Rai3

FuoriTg, in onda martedì 7 novembre su Rai3.

"Nella nuova puntata di FuoriTg si parla di vino biologico e vino biodinamico, frutti di tecniche con cui si punta a migliorare la qualità del suolo e dell'uva. In cosa si differenziano? Passa da qui la nuova frontiera dell'enologia? È un'opportunità per i giovani produttori e le piccole aziende in cerca di quote di mercato, soprattutto dopo l'ultima vendemmia, che, tra gelate e periodi di siccità, ha dato in Italia la seconda raccolta più scarsa dal dopoguerra? Appuntamento martedì 7 novembre alle 12:25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici. Ospiti il critico enogastronomico Antonio Paolini e Paolo Peira, presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Enologi" illustra in un comunicato la Rai.