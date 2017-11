Vaticano: scandali e segreti con Nuzzi a "Quante Storie" su Rai3

Vaticano: scandali e segreti, su Rai3.

"Dal pontificato di Paolo VI fino a oggi sangue, soldi e sesso hanno rappresentato una seria minaccia per la credibilità della Chiesa. Il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi - segnala la Rai in una nota stampa -, ospite di Corrado Augias a 'Quante Storie' di martedì 14 novembre, alle 12.45, su Rai3, mette in luce il potere oscuro che inquina la trasparenza della curia e rischia di ostacolare Papa Francesco nei suoi tentativi di riforma."