Uccelli migratori e stanziali: "Icone del continente africano" su Rai5

Icone del continente africano: Uccelli migratori e stanziali. In onda su Rai5 il 16 novembre 2017.

"Con oltre duemilacinquecento specie di uccelli di passaggio, o stanziali, il continente africano è un luogo privilegiato di osservazione. Discendenti diretti o indiretti dei dinosauri, gli uccelli si sono differenziati in una ventina di tipologie che gli studiosi considerano comunque piuttosto omogenee" rivela in una nota la Rai.



"Lo racconta 'Icone del continente africano', in onda giovedì 16 novembre alle 14.45 su Rai5. Tra i volatili non mancano differenze evidenti, come nel caso della minuscola quelea paragonata allo struzzo, ma è soprattutto dal punto di vista ambientale che gli uccelli si sono distinti l'uno dall'altro" comunica in ultimo la tv pubblica di Stato.