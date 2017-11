The Dada Spirit, la nascita del Dadaismo su Rai5

La nascita del Dadaismo. The Dada Spirit, su Rai5 il 17 novembre 2017 alle 19 e 30.

"A due anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale - nel 1916 - alcuni giovani artisti provenienti dalle nazioni belligeranti lanciano un grido di rivolta contro un conflitto che sta insanguinando l'Europa. Due semplici sillabe, Dada, comprensibili in tutte le lingue e che chiunque può pronunciare, daranno vita a un movimento che stravolgerà gli schemi tradizionali fino ad allora seguiti nell'estetica, nel teatro, nella poesia, nel linguaggio" viene comunicato della Rai.



"È il Dadaismo, il movimento artistico protagonista del documentario 'The Dada Spirit' che Rai Cultura propone venerdì 17 novembre alle 19.30 su Rai5. Attraverso interviste ad esperti, la lettura di testi e le registrazioni pubbliche e private di alcune figure di spicco come Max Ernst e Tristan Tsara, il documentario parla di un fenomeno artistico e letterario nato cento anni fa, che rivoluzionerà l'arte del XX secolo" rende noto in ultimo la tv pubblica di Stato.