Tetto compensi Rai ad artisti: CdA rinvia decisione al 2 giugno

Autoregolamentazione compensi per artisti entro 2 giugno, assicura il CdA Rai.

"Il Consiglio di amministrazione Rai si è riunito oggi in seduta straordinaria sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore generale Antonio Campo Dall'Orto. Il Cda ha preso atto di quanto precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo economico in tema di limite ai compensi di natura artistica, con annesso parere reso dall'Avvocatura dello Stato, e di considerare conseguentemente sospesa fino al 2 Giugno la delibera consiliare del 23 febbraio 2017" viene reso noto della tv di Stato.



Dalla Rai illustrano in ultimo: "Il Consiglio ha dato al contempo mandato al Direttore generale di presentare entro tale data un piano organico con i criteri e i parametri per la corretta e chiara individuazione dei contratti con prestazioni di natura artistica, nonché i meccanismi di determinazione della relativa retribuzione al fine di definire una autoregolamentazione in materia. Il Consiglio ha anche nominato all'unanimità come Responsabile per la prevenzione della corruzione Delia Gandini, attuale direttore dell'Internal Auditing."