Storie dall'Europa centrale, orientale e balcanica a "EstOvest" (Rai3)

EstOvest - Storie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, 10 novembre 2017 alle 11 e 05.

"Nel 1992 diversi bambini bosniaci arrivarono in Italia dall'orfanotrofio di Sarajevo per fuggire all'assedio. Oggi alcuni di loro sono ancora alla ricerca delle famiglie d'origine. EstOvest - viene diffuso in una nota dalla tv di Stato -, la rubrica della Tgr sull'Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica 12 novembre alle 11.05 su Rai3, apre la puntata con una storia di guerra che tocca da vicino il nostro paese."



La Rai informa quindi: "L'Estonia, con coerenza e senza ripensamenti, sta totalmente digitalizzando la propria burocrazia e propone questa esperienza anche al resto d'Europa. Parla ai microfoni di EstOvest Klim Shipenko, il regista di Salyut 7, un film 'colossal' gradito al Cremlino, che racconta la fascinazione dei russi per l'esplorazione dello spazio."



"Nel lager nazista di Gross Rosen, in Polonia, dove furono rinchiusi anche molti italiani, gli archeologi e i ricercatori polacchi hanno scoperto una fossa comune e ora stanno cercando di dare un nome alle vittime. A tre secoli dalla nascita, Vienna dedica una grande mostra a Maria Teresa, l'imperatrice che impose la modernità all'impero degli Asburgo" si evidenzia in ultimo.