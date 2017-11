Storia della Polizia Stradale, "Sulla strada" (Rai Storia)

Sulla strada: Storia della Polizia Stradale. In onda su Rai Storia il 17 novembre.

"È un mattino qualsiasi, in un luogo come un altro d'Italia, quando una pattuglia della Polizia Stradale riceve il suo primo ordine di servizio. È una delle oltre 1400 pattuglie che ogni giorno dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, operano nel grande sistema viario del nostro Paese. Piccole strade provinciali e grandi arterie" comunica la Rai.



La tv pubblica di Stato sottolinea: "Vie consolari e strade statali, a volte moderne, a volte mal ridotte. E i quasi settemila chilometri della rete autostradale. Una striscia infinita di asfalto percorsa ogni momento del giorno e con ogni condizione di clima, anche inclemente, da quaranta milioni di veicoli di ogni tipo e grandezza. Un reticolo, attraverso il quale si muovono ogni anno oltre un miliardo di tonnellate di merci. E' dedicato alla Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato che quest'anno festeggia il settantesimo anniversario della sua fondazione, il documentario 'Sulla strada' di Massimiliano Griner, con la regia di Ian Degrassi e Pierluigi Castellano, che Rai Cultura propone venerdì 17 novembre alle 22.10 su Rai Storia. Obiettivo, mostrare i compiti e le competenze degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. Garantire la sicurezza della circolazione. Far rispettare il codice della strada. Portare soccorso a chi ne ha bisogno, affrontando rischi e pericoli molto concreti."



"Il racconto si snoda lungo le strade della penisola, ma passa anche attraverso la Direzione Centrale delle Specialità, situata a Roma nel quartiere Tuscolano, nella sala operativa del COA di Fiano Romano, nel Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena e nei due musei dedicati, quello delle auto e quello storico; narra la storia della Specialità, dei mezzi impiegati, del contributo dato al Paese e al suo sviluppo civile ed economico" si prosegue.



"Un racconto arricchito dalle interviste del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - si specifica in ultimo -, Franco Gabrielli, del Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, del Direttore del Servizio Polizia Stradale, Giuseppe Bisogno, del responsabile dell'ufficio storico e del museo della Polizia di Stato, Raffaele Camposano, e di molti operatori in servizio ogni giorno sulle strade del nostro Paese. Il documentario si avvale anche di rari filmati delle Teche Rai."