Speciale Tg1: 'Non t'amo più', viaggio-inchiesta di Enrica Majo. Su Rai1

Rai1, Speciale Tg1, 12 novembre 2017 alle 23 e 40. 'Non t'amo più', viaggio-inchiesta di Enrica Majo.

"Un viaggio-inchiesta su separazioni e divorzi nel nostro paese. Argomento tornato di grande attualità dopo la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul divorzio dell'ex ministro Vittorio Grilli. Il verdetto ha definito la capacità di essere autosufficienti come parametro per calcolare l'eventuale assegno di mantenimento - riferisce in un comunicato la Rai -, bocciando l'idea del matrimonio come una sistemazione definitiva."



Dalla tv pubblica di Stato si continua inoltre: "L'inchiesta di Enrica Majo parte da un punto fermo, i numeri: più della metà di chi si sposa in Italia, si dice addio. Storie tutte diverse di chi si lascia dopo aver trascorso insieme un pezzo di vita: donne avanti negli anni che hanno rinunciato al lavoro e alla carriera per dedicarsi alla famiglia e rischiano di restare senza un centesimo. Testimonianze di padri che perdono tutto, dignità compresa, perché non ce la fanno a sostenere i costi della separazione: il mantenimento dei figli e della ex moglie, il mutuo da pagare nella casa dove non vivono più. Il racconto di mogli che convivono per anni con mariti violenti e che trovano la forza di dire basta con l'aiuto di una rete di psicologhe e legali che le assistono perché da sole non riescono ad uscire dal tunnel. Vite vissute accompagnate dalle voci di avvocati, giudici, psicologi. L'intervista alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che per anni è stata anche legale dei minori. Palermitana, madre di due figli, dal '72 vive a Londra."



"Ha alle spalle un matrimonio con un inglese e parla a Speciale Tg1 del proprio divorzio - si comunica in conclusione -, del fatto che con l'ex marito aveva stabilito ogni cosa prima di sposarsi e al momento della separazione non c'è stato bisogno di affidarsi ad un legale grazie ai patti prematrimoniali, accordi che non sono ancora ammessi in Italia e che consentono alle coppie di stabilire al momento del matrimonio quali saranno le condizioni dell'eventuale divorzio."