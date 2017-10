Sotto copertura: la cattura di Zagaria, e di 5 milioni di spettatori

Ascolti tv Rai lunedì 16 ottobre 2017.

"Ottimo risultato per la prima puntata della nuova fiction 'Sotto copertura - La cattura di Zagaria' trasmessa ieri su Rai1 ieri, vista da quasi 5 milioni di spettatori (4 milioni 907 mila) con uno share del 20.2. Su Rai2 doppio appuntamento con il telefilm 'Criminal minds' : il primo episodio ha raggiunto 1 milione 258 mila spettatori e uno share del 4.61 e il secondo 1 milione 241 mila e il 5.01" segnala in una nota la tv di Stato.



"Bene s u Rai3 la puntata di 'Presa diretta' che ha realizzato 1 milione 178 mila spettatori e uno share del 4.62. In seconda serata su Rai 1 'Che fuori tempo che fa' ha registrato 951 mila spettatori con il 9 di share. Nel preserale vince ancora 'L'Eredità' con 4 milioni 919 mila spettatori e uno share del 2 5, mentre nell'access prime time 'Soliti ignoti' ottiene 4 milioni 898 mila e il 18. 1. In evidenza tra le reti specializzate il risultato di Rai YoYo: il canale per bambini nella fascia tra le 7 e le 9 del mattino ha totalizzato uno share del 2.83, classificandosi come quarto canale nazionale. Il programma più visto della giornata è un episodio del cartone '' Pj Masks, che ha realizzato un ascolto di 534 mila spettatori con share del 2. In primo piano come sempre l'informazione Rai, con il Tg1 delle 20.00 (5 milioni 328 mila spettatori, share 22.33), il Tg2 delle 13.00 (1 milione 955 mila spettatori, share 13.9), il Tg3 delle 19 (1 milione 787 mila spettatori, share 10. 3) e le edizioni regionali della TgR delle 14 (2 milioni 479 mila spettatori, share 16.32). Vittoria delle reti Rai in prima serata con 9 milioni 690 mila spettatori e uno share del 36.22" si riferisce in conclusione.