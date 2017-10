Sotto copertura - La cattura di Zagaria vista da quasi 5 milioni di spettatori

Ascolti tv Rai lunedì 23 ottobre 2017.

"Ottimo risultato anche per la seconda puntata della fiction 'Sotto copertura- La cattura di Zagaria' trasmessa ieri su Rai1 ieri - viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato -, vista da quasi 5 milioni di spettatori (4 milioni 835 mila) con uno share del 20.21. Su Rai2 doppio appuntamento con il telefilm 'Criminal minds' : il primo episodio ha raggiunto 1 milione 323 mila spettatori e uno share del 4.79 e il secondo 1 milione 351 mila e il 5.45."



Si precisa in conclusione: "Molto bene su Rai3 l'esordio della nuova stagione di 'Report' che ha realizzato 1 milione 914 mila spettatori e uno share del 7.34. In seconda serata su Rai 1 'Che fuori tempo che fa' ha registrato 1 milione 103 mila spettatori con il 10.68 di share. Nel preserale vince ancora 'L'Eredità' con 4 milioni 922 mila spettatori e uno share del 24.14 mentre nell'access prime time 'Soliti ignoti' ottiene 5 milioni 204 mila e il 18.94. Vittoria delle reti Rai in prima serata con 10 milioni 122 mila spettatori e uno share del 37.32 e nell'intera giornata con 3 milioni 846 mila e il 36.11."