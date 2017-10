Sotto copertura - La cattura di Zagaria regge gli ascolti

Ascolti tv Rai lunedì 30 ottobre 2017.

"Ottimo risultato anche per la terza puntata della fiction 'Sotto copertura - La cattura di Zagaria' trasmessa ieri - lunedì 30 ottobre - su Rai1 e vista da 4 milioni 610 mila spettatori, con uno share del 18.98 per cento. Su Rai2 i tre appuntamenti con il telefilm 'Criminal minds' sono stati seguiti rispettivamente da 1 milione 385 mila spettatori (share del 5.01 per cento), da 1 milione 252 mila ascoltatori (share del 5.01 per cento) e da 1 milione 63 mila (share del 5.28 per cento)" comunicano dalla tv di Stato.



"Ancora bene su Rai3 'Report' che ha ottenuto 1 milione 596 mila spettatori con uno share del 6.20 per cento. In seconda serata su Rai 1 'Che fuori tempo che fa' ha registrato 1 milione 106 mila spettatori con il 9.64 per cento di share. Nel preserale 'L'Eredità' con Carlo Conti supera i 5 milioni di telespettatori (5 milioni 324 mila) con uno share del 24.29 per cento - si precisa inoltre -, mentre nell'access prime time 'Soliti ignoti' ottiene 5 milioni 287 mila e il 18.98 per cento di share. Bene anche, nel pomeriggio di Rai3, 'Geo' con 1 milione 433 mila spettatori e uno share del 10.56 per cento."



Viene diffuso in conclusione: "Da segnalare, in prima serata sulle reti tematiche, i due episodi de 'Il Trono di Spade' su Rai4, rispettivamente con 318 mila spettatori (1.13 per cento) e 342 mila (1.32); e il film di Rai Movie 'Duello all'ultimo sangue' con 368 mila spettatori (1.35 per cento)."