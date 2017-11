Senti che storia: Paolo Calabresi e Sabina Nobile tra spettacolo e cultura, su Radio 2

Senti che storia: Paolo Calabresi e Sabina Nobile tra spettacolo e cultura. In onda su Radio 2 l'11 novembre 2017.

"'Senti che storia!' è il programma di Paolo Calabresi e Sabrina Nobile che indaga tra le voci più note del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, per scoprire gli aneddoti più curiosi: un viaggio nei racconti più strampalati della vita dei 'vip' tutti i fine settimana, dalle 17 alle 18" spiegano in una nota dalla Rai.



La tv pubblica comunica in conclusione: "Sabato 11 novembre, ai microfoni di Radio2, l'astrologo Simon & The Stars, la scrittrice Melissa P, lo scrittore Edoardo Camurri e il geologo Mario Tozzi, si confideranno con Calabresi e Nobile, raccontando loro le storie più assurde. Domenica 12 novembre è la volta dell'attore Luca Argentero, la coppia Pozzoli e Mangione, lo scrittore Andrea Q e il musicista Roy Paci, che racconteranno tutti di quella volta che... 'Senti che storia!' sarà anche in streaming su Radio2.rai.it, sulla app di Radio Rai e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram."