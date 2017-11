Sempre più in alto: "Earthflight: sorvolando il pianeta" su Rai5

Rai5, Earthflight: sorvolando il pianeta, 12 novembre alle 22 e 10. Sempre più in alto.

"Come è possibile viaggiare sul dorso di uccelli che sorvolano i continenti e i mari del nostro pianeta? Lo spiega l'ultimo episodio della serie 'Earthflight: sorvolando il Pianeta' - fanno sapere in un comunicato dalla tv di Stato -, in onda domenica 12 novembre alle 22.10 su Rai5."



"Dopo aver svelato le meraviglie della natura attraverso gli occhi dei volatili, la serie mostra il 'dietro le quinte' per mostrare le tecniche impiegate per effettuare le riprese, e racconta il profondo legame che il team di produzione è riuscito ad instaurare con il mondo alato" viene precisato infine dalla Rai.