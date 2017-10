Robot, scuola e lavoro: Gabriele Toccafondi a FuoriTg

FuoriTg, in onda martedì 17 ottobre su Rai3.

"Sempre più velocemente le macchine si stanno sostituendo all'uomo. Un processo ineluttabile, ma che sarà sempre l'uomo a guidare. Se ne dice certo lo scienziato informatico Jerry Kaplan: la strada giusta sarà quella di formare gli uomini di domani in vista di questa nuova sfida. E la strada non può che essere quella della conoscenza umanistica" riporta in un comunicato la Rai.



"Quali saranno le competenze vincenti di questa quarta rivoluzione industriale? E come bisognerà affrontare questo scenario sul piano della formazione e degli investimenti, per evitare che il progresso inneschi gravi crisi sociali? Se ne parlerà martedì 17 ottobre alle 12:25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il sottosegretario all'Istruzione Gabriele Toccafondi e il manager delle risorse umane Andrea Galdabino" si comunica in conclusione dalla tv pubblica.