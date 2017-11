Ritratto di Lyndon B. Johnson a "Passato e presente" su Rai3

Passato e presente - Ritratto di Lyndon B. Johnson, 14 novembre 2017 alle 13 e 15.

"La scalata al potere è Lyndon B. Johnson, 36° Presidente degli Stati Uniti: le esperienze con il New Deal rooseveltiano; l'abilità nel gestire la campagna elettorale e nel tessere la rete di relazioni che utilizzerà nel momento in cui diventerà senatore e leader del partito democratico; la vicepresidenza e l'inattesa presidenza dopo l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy" viene riferito in una nota dalla Rai.



"A 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda martedì 14 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.50 su Rai Storia, Palo Mieli ne parla con la professoressa raffaella Baritono. In primo piano, l'idea di società americana di Lyndon B. Johnson, riassunta nella 'Great society', i provvedimenti in materia di diritti civili e le più importanti riforme dal New Deal: i contributi casa, i sussidi scolastici, i fondi per le famiglie povere e le madri sole, ma anche la riforma sanitaria con il Medicare. L'escalation della guerra del Vietnam e le proteste dei campus universitari e dei mezzi di informazione, lo porteranno il 31 marzo 1968 a rinunciare alla candidatura per un secondo mandato" rende noto in conclusione la tv pubblica di Stato.