Raiplay: a febbraio boom visualizzazioni, quota 67 milioni

Sul web la Rai raggiunge quota 67 milioni di visualizzazioni su RaiPlay.

"Il web 'firmato' Rai arriva a quota 67 milioni: tante sono state - nel corso del mese di febbraio - le visualizzazioni dei video sui domini aziendali. Su tutti - viene illustrato in una nota dalla tv di Stato -, si conferma il grande successo di RaiPlay che con oltre 18,9 milioni di browser unici e con 59,8 milioni di visualizzazioni registra una crescita del 117 per cento rispetto al 2016."



Si puntalizza quindi: "Sul nuovo portale della Rai le registrazioni hanno superato il milione e cento mila (più 14 per cento rispetto al mese precedente) mentre i download dell'applicazione sono stimabili in circa 4 milioni e 800 mila. Particolarmente significativo il contributo del Festival di Sanremo che ha fatto segnare un incremento del 62 per cento di visualizzazioni rispetto all'edizione 2016."



«Sono dati lusinghieri per la nostra missione di servizio pubblico universale. Dimostrano che il cammino intrapreso verso la costruzione di una vera media company è apprezzato dagli italiani. - ha commentato il Direttore generale Rai Antonio Campo Dall'Orto - Raccontare la contemporaneità a 360 gradi, declinandola su tutte le piattaforme, è un nostro dovere».