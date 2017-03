Rai smentisce nascita di nuove testate giornalistiche

La Rai smentisce la creazione di nuove testate giornalistiche.

"In merito ad alcune indiscrezioni di stampa su nuove testate giornalistiche che Rai avrebbe deciso di creare, si precisa che tali notizie sono prive di fondamento. - si chiarisce in una nota - Tale percorso necessita peraltro di un'interlocuzione e di un'approvazione formale da parte del Consiglio di amministrazione".



"Risponde invece al vero che l'azienda voglia colmare la distanza che la separa da altre piattaforme d'informazione on-line, un intervento da tempo annunciato che si inserisce nel cammino di innovazione digitale avviato con successo da Rai Play, e che a questo compito il Direttore generale abbia chiamato a dare il suo prezioso contributo Milena Gabanelli. - si precisa - Ogni passaggio relativo a questo processo dovrà necessariamente avvenire attraverso il positivo confronto messo in atto con il Cda e con tutti i soggetti competenti relativamente al Piano per l'Informazione".