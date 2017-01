Rai ringrazia Verdelli dopo dimissioni e bocciatura piano per l'Informazione

"Rai ha preso atto questa della volontà espressa dal Direttore editoriale per l'Offerta informativa Carlo Verdelli di rassegnare le sue dimissioni irrevocabili. Rai si rammarica della scelta e ringrazia sentitamente Verdelli per la preziosa attività svolta in questo anno di lavoro nel quale ha coordinato l'attività informativa del Servizio pubblico. Il Direttore Generale Antonio Campo Dall'Orto - si espone in un comunicato dalla tv di Stato -, in particolare, lo ringrazia per aver saputo gestire con grande capacità, scrupolo e professionalità i numerosi momenti di emergenza informativa in cui la Rai, i suoi canali e i suoi giornalisti sono sempre riusciti a offrire agli italiani un'informazione puntuale, coordinata e pluralista."



Dalla Rai si chiarisce infine: "L'azienda ribadisce che la proposta di Piano per l'informazione redatta dal Direttore Verdelli e dalla sua struttura resterà come una preziosa base da cui far proseguire il confronto necessario al varo del Piano finale per l'Informazione su cui tutto il Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale sono da mesi impegnati."