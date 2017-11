Rai Radio3Mondo e la 'non guerra'

Rai Radio3 Mondo: Terre di mezzo. Un viaggio nell'Europa orientale tra crisi e nuovi equilibri. Alle 11 il 13 novembre.

"Da più di vent'anni, dall'alba dell'indipendenza, Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldavia vivono in uno stato permanente di guerra-non-guerra che di fatto è un regime di sovranità limitata imposto da Mosca, cui ora si è aggiunta l'Ucraina. L'unico Paese del Partenariato Orientale ancora libero, per ora, da guerre è la Bielorussia del dittatore Lukashenko, legato a doppio filo con Putin" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



Si prosegue infine: "Guerra congelata, guerra di propaganda, guerra ibrida. La pace sembra un miraggio per le terre di mezzo schiacciate fra Unione europea e Unione economica euroasiatica. Lunedì 13 novembre Marina Lalovic ne parlerà su Rai Radio3 con Paolo Bergamaschi, autore di 'Terre D'Oriente. Viaggio nell'Europa di Passaggio tra Crisi e Nuovi Equilibri' (Infinito Edizioni, 2017) e consigliere presso la commissione Esteri del Parlamento europeo. Collabora con riviste, radio, siti web e quotidiani con reportage e analisi di questioni europee e avvenimenti internazionali."