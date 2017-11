Radio3 Europa: in difesa dell'Europa

In difesa dell'Europa. Radio3 Europa, dalle 13 e 01 il 17 novembre.

«La bella addormentata si è finalmente svegliata!» ha esclamato Juncker su twitter.



La tv pubblica continua quindi: "Il 13 novembre è nata la Pesco, la 'Cooperazione permanente per la sicurezza' prevista dal Trattato di Lisbona, che segna un passaggio storico per l'UE: il primo passo verso un sistema integrato di difesa comune."



"23 Stati dell'Unione hanno sottoscritto l'impegno di condividere lo sviluppo di armamenti, strumenti di indagine, materiali da trasporto e di porre le basi per una futura ricerca e un'industria militare comuni" si prosegue.



"Sorprendente la rapidità con cui l'accordo è stato raggiunto, anche se aria di svolta si era profilata già nel 2016, a trazione franco-tedesca e con un'immediata adesione anche di Italia e Spagna" si osserva.



"L'invasione russa in Crimea, la Brexit e l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca hanno infatti aperto la strada all'unico grande progetto europeo che mette d'accordo tutti. I paesi membri mettono così in dubbio l'automaticità della solidarietà tra i paesi dell'Alleanza atlantica e con la Pesco cercano un' 'autonomia strategica' efficace rispetto agli Stati Uniti. Anna Maria Giordano ne parlerà domani venerdì 17 novembre alle 11 con Nathalie Tocci, direttore dello IAI, Istituto Affari Internazionali, e Special Advisor dell'Alto Rappresentante Federica Mogherini" si segnala infine.