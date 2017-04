Rai: massima trasparenza dopo esposto all'ANAC su assunzioni

La Rai precisa la totale fiducia nel lavoro della magistraura.

"In riferimento alla notizia dell'apertura del fascicolo in seguito all'esposto dell'ANAC, Rai ribadisce di aver sempre garantito massima trasparenza e disponibilità all'Autorità anticorruzione guidata dal dottor Raffaele Cantone, fornendo ogni documentazione richiesta al fine di chiarire ogni dubbio relativo alle assunzioni oggetto di verifica. L'azienda comunque ribadisce la sua totale fiducia nella magistratura. La lotta contro ogni atto contrario alla legalità è sempre stata, e continuerà ad essere, una delle principali priorità aziendali" viene diffuso in una nota dalla tv di Stato.