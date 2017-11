Rai due: Digital World. Dai social ai robot

Rai due: Digital World: Dai social ai robot. All'una di notte il 14 novembre.

"Un progetto editoriale creato dalle donne per le donne: è Freeda, che si rivolge soprattutto alle donne tra i 18 e i 34 anni che non si sentono ben rappresentate da altre realtà editoriali. La novità sta nella comunicazione: video e post, solo su Instagram e Facebook" comunica la Rai.



"Una formula riuscita, che in pochi in pochi mesi ha permesso di raggiungere un milione di follower. Ne parla Matteo Bordone a 'Digital World', il programma di Rai Cultura in onda martedì 14 novembre all'1.00 su Rai2, subito dopo Gli sbandati. Tutto al femminile è anche CoseBelle, un team di studentesse che realizza 'narrative games', come Selling Sunlight, dove le parole incontrano l'arte grafica per raccontare una storia. In sommario, inoltre, il codice binario spiegato da Alessandro Bogliolo; l'incontro con Maria Chiara Carrozza e Cecilia Laschi (e il suo robot morbido) che spiegano perchè non dobbiamo aver paura dei robot; e un'intervista al guru della robotica italiana, Paolo Dario" prosegue la tv di Stato.



"Digital World va in onda anche il sabato alle 21.30 su Rai Scuola (canali 146 del digitale terrestre e 806 di Sky e in diretta streaming sul portale www.raiscuola.rai.it) ed è anche su internet: su Rai Play - viene segnalato infine -, sul sito di Rai Scuola all'indirizzo www.raiscuola.rai.it e sulle sue pagine Facebook e Twitter."