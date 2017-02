Rai assicura: lavoratori esterni a partite IVA saranno pagati entro marzo

La Rai informa che i lavoratori esterni saranno pagati e che i ritardi sono stati causati da un cambio del sistema operativo delle fatture.

"In riferimento ad articoli di stampa relativi a ritardi e mancati pagamenti di fatture emesse da collaboratori esterni, Rai precisa che tale situazione è stata determinata dalle difficoltà legate ai cambiamenti dei sistemi operativi e che l'azienda si sta impegnando attivamente, anche con risorse supplementari, affinché tutte le fatture vengano liquidate entro il mese di marzo" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



"Di tutto ciò sarà data tempestiva comunicazione alle persone interessate. In particolare, circa 700 fatture già registrate saranno liquidate nella settimana in corso mentre altre 1.400 lo saranno nella settimana successiva. Per tutte le restanti, verrà versato un acconto con data 1 marzo e la regolarizzazione definitiva avverrà entro la fine dello stesso mese. A partire da ieri (martedì 13 febbraio, ndr) è diventata inoltre operativa una nuova procedura che consentirà ai collaboratori di richiedere l'emissione di titoli di viaggio e spese di pernottamento prepagati a carico di Rai" si illustra in ultimo.