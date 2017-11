Rai: amarezza per addio di Milena Gabanelli

La Rai commenta la decisione di Milena Gabanelli di interrompere il contratto di lavoro.

"Rai esprime amarezza per la decisione di Milena Gabanelli di interrompere il contratto di lavoro firmato con l'azienda solo nove mesi fa e di respingere l'offerta della Direzione generale di svolgere il prestigioso incarico di condirettore di Rainews24 con la delega allo sviluppo del portale web (con 45 giornalisti, una nuova grafica e il contributo di tutte le testate) e insieme di ritornare in video con Report - viene illustrato in un comunicato della tv di Stato -, la trasmissione da lei resa celebre."



Si osserva infine: "Una doppia offerta che doveva rappresentare il momento di passaggio verso la nascita di una testata web autonoma, i cui tempi di realizzazione sono oggi fissati dal nuovo contratto di servizio approvato dal Cda Rai e presto al vaglio della Commissione parlamentare di vigilanza. Una proposta peraltro molto più avanzata rispetto a quella che la stessa Gabanelli accettò nel gennaio scorso dal precedente Dg Antonio Campo Dall'Orto come vice direttore all'Offerta informativa con delega per il digitale."