Rai Isoradio compie 27 anni di infomobilità e sicurezza stradale

"Ill 24 dicembre, Rai Isoradio festeggerà 27 anni di trasmissioni ininterotte. Il canale radiofonico di pubblica utilità, attivo 24 ore al giorno, edito dalla Rai, che informa gli ascoltatori con notizie di infomobilità e approfondimenti trasmette lungo la rete autostradale e stradale italiana in isofrequenza, 'espandendosi' anche in alcune città" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



La Rai specifica dunque: "Isoradio ha, nel tempo, arricchito la sua programmazione con numerosi appuntamenti e rubriche aventi come tema comune la sicurezza stradale estesa anche ai giovanissimi e, durante l'anno scolastico, ogni mercoledì sono ospiti in diretta negli studi gli studenti di scuole medie inferiori e superiori per parlare di educazione stradale."



«Il nostro sforzo - spiega Danilo Scarrone, direttore di Isoradio - è quello di garantire una informazione sulla mobilità puntuale e corretta e, al tempo stesso, fornire approfondimenti sulla sicurezza stradale condendo il tutto con della buona musica. La poliedricità del nostro canale, dove la pubblicità è totalmente assente, ci permette di guardare al futuro con ottimismo».