Radio2 Social Club: Mannarino duetta con Barbarossa e Perroni. Su Radio 2

Radio 2, Radio2 Social Club, 14 novembre 2017 alle 10 e 30. Mannarino duetta con Barbarossa e Perroni.

"La puntata di 'Radio2 Social Club' di martedì 14 novembre, sarà dedicata a Mannarino. Il cantautore romano, in questo anno ha confermato di essere uno degli artisti più seguiti e apprezzati nel panorama italiano, registrando, in occasione dell'ultimo tour che ha prodotto il suo primo album dal vivo, un successo di pubblico senza precedenti" fanno sapere in una nota dalla Rai.



"Così, il ritorno al Social Club di Luca Barbarossa e Andrea Perroni diventa 'necessario', per tirare le fila di questo suo periodo così importante e per tornare ad esibirsi dal vivo, nella formula live esclusiva di Radio2, con alcuni brani tratti dal suo repertorio, tra cui 'Marylou' e 'Vivere la vita'. Al suo fianco, l'immancabile Social Band di Stefano Cenci e Frances Alina Ascione, voce femminile di questa stagione di 'Radio2 Social Club'. 'Radio2 Social Club'sarà anche su Radio2.rai.it, sulla app di Radio Rai e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram" spiega in conclusione la tv pubblica.