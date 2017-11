Provincia Capitale: Asti, su Rai3

Asti. Provincia Capitale, su Rai3 il 12 novembre alle 10 e 30.

"Sfida, teatro, orgoglio. Tre parole per raccontare una città: riparte da Asti il viaggio di Edoardo Camurri e di 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura che torna da domenica 12 novembre alle 10.30 su Rai3. Una nuova incursione nella provincia italiana, tra passato e presente, un contenitore di storie, come quelle che, ad Asti, Edoardo Camurri si fa raccontare dai suoi ospiti in diversi luoghi della citta, tra piazza San Secondo, Palazzo Alfieri, piazza Cattedrale" viene rivelato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai evidenziano: "Da Bruno Gambarotta al giornalista Domenico Quirico a Roberta Bellesini, la vedova di un grande astigiano come Giorgio Faletti e altri personaggi che raccontano la storia e lo spirito di una citta che è una capitale della provincia italiana."



Si espone in conclusione: "E non mancano scoperte inattese, come il fatto che ad Asti potrebbe addirittura esserci la torre che ha ispirato il deposito di Paperon de' Paperoni. 'Provincia Capitale' è un programma di Edoardo Camurri, Michele De Mieri, Riccardo Mazzon e di Alessandro Garramone."