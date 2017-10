Premio Roberto Morrione: tre giorni su fake news e inchiesta investigativa

Premio Morrione a Torino il 19, 20 e 21 ottobre, la sesta edizione.

"Tre giorni dedicati al rapporto tra inchiesta investigativa e fake news e la premiazione delle inchieste finaliste. Giovedì 19 - espongono in una nota dalla Rai -, venerdì 20 e sabato 21 ottobre si terranno a Torino le tre giornate di workshop, incontri e dibattiti sul rapporto tra 'fake news e inchiesta investigativa', con la serata conclusiva sabato 21 ottobre dedicata alla premiazione delle inchieste finaliste della sesta edizione del Premio Roberto Morrione."



"Due video inchieste, due webdoc d'inchiesta, sei giovani donne under 31 che, grazie al supporto economico, legale e professionale del Premio Roberto Morrione, hanno potuto lavorare su quattro progetti giornalistici e realizzare le loro inchieste. Storie che illuminano gli angoli bui della società e che come diceva Roberto Morrione, non devono restare notizie orfane" prosegue la tv di Stato.