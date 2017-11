Play off Mondiali 2018 Italia-Svezia in radiovisione streaming da Via Asiago

Play off Italia - Svezia, due serate-evento in diretta streaming venerdì 10 e lunedì 13 novembre.

"In occasione delle due partite dei play off Italia - Svezia di venerdì 10 e lunedì 13 novembre per l'accesso alla fase finale dei mondiali Russia 2018 - viene riportato in un comunicato della tv di Stato -, Rai Radio1 trasmetterà due serate-evento in diretta streaming dalla storica Sala A di via Asiago, il pubblico e molti ospiti in sala."



"I conduttori Filippo Corsini e Maurizio Ruggeri - e in collegamento audio/video dai campi gli inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna - daranno vita a due edizioni speciali di Zona Cesarini a partire dalle 20.20 alle 24.00. Due serate che vogliono essere un evento particolare per i tanti tifosi della Nazionale che seguiranno le partite dal vivo la Sala A può accogliere fino a 100 spettatori - o attraverso la radio e la radiovisione. Collegamenti sono previsti durante l'evento anche con Rainews24. Oltre al commento sportivo si aggiungeranno le incursioni di Rosanna Sferrazza, inviata nei bar della capitale a raccogliere i commenti dei tifosi" si prosegue.



Si rende noto infine: "Per i tifosi che seguono la partita dalla radio resta immutata la magia della radiocronaca ma l?evento si arricchirà con la radio-visione della partita sui social network https://www.facebook.com/Radio1Rai/ in una serata che vedrà entrare nella Sala A tra gli altri Fulvio Collovati, Sergio Brio, Claudio Sala, Alberto Cerruti e Paolo Casarin. Ai siti di http://www.radio1.rai.it/ e http://www.radio1sport.rai.it/ e alle pagine Facebook gli ascoltatori potranno collegarsi per cercare di ottenere un posto nella storica Sala A."