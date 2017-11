Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa a "La mia passione" su Rai3

Rai3, la mia passione, 16 novembre 2017 alle 23 e 10. Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.

"Nuovo appuntamento, giovedì 16 novembre alle 23.10 su Rai3, con 'La mia Passione', le interviste di Marco Marra, introdotte dalla storica Michela Ponzani, a uomini e donne che sono riusciti a fare della propria vocazione una ragione di vita. Marra incontra Pietro Bartolo, meglio conosciuto come 'il medico di Lampedusa', un uomo dotato di straordinaria determinazione e di immenso coraggio, e che il regista Granfranco Rosi ha voluto tra i protagonisti del suo film documentario Fuocoammare, vincitore nel febbraio 2016 dell'Orso d'oro al Festival di Berlino" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



"Un film che racconta dal punto di vista di una sperduta isola del Mediterraneo la grande tragedia delle migliaia e migliaia di migranti che cercano una via di fuga dall'inferno senza speranza delle loro patrie d'origine. La storia del dottor Bartolo, lampedusano figlio di poveri pescatori, non è la semplice storia di chi cura per lavoro i malati tra la sua gente, ma la vicenda personale di chi si è trovato senza saperlo o volerlo in una storia più grande di lui" prosegue la Rai.



"Bartolo per anni è stato con i suoi collaboratori il primo a prestare soccorso a uomini - viene spiegato in conclusione -, donne e bambini che scappando da violenze, torture, persecuzioni e miseria, approdano in un isola che è per loro la prima soglia di un sogno chiamato Europa. E questa è la storia della sua passione."