Petrarca incontra le parole di Marina Abramovich e Donato Carrisi

In onda sabato 4 novembre su Rai3.

"L'arte raccontata dalle parole di Marina Abramovich, e le parole che diventano cinema con l'esordio alla regia di Donato Carrisi, dalla Festa del Cinema di Roma. Sono i nuovi incontri di 'Petrarca', il settimanale della Tgr curato da Simonetta Rho, in onda sabato 4 novembre alle 12.55 su Rai per un viaggio tra le parole della cultura da tutta Italia" viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato.



"A condurre la puntata Chiara Pottini, da uno degli spazi della settimana torinese dell'arte contemporanea, l'ex Caserma Lamarmora sede di una mostra Off. Un luogo che rivive, così come rinasce Matera, capitale europea della cultura 2019. Obiettivo anche su Milano per l'ultimo lavoro di Giorgio Faletti portato in teatro, e su Venezia con il racconto blues di Massimo Carlotto. Primo appuntamento, inoltre, con il viaggio tra le parole delle canzoni, mentre Giuseppe Cederna consiglia il libro della settimana. Protagonisti anche gli scrittori Richard Mason, Marcello Fois, Paolo di Paolo, Antonio Manzoni e il cantautore Niccolò Agliardi. In chiusura i versi del poeta Giuseppe Caproni letti dall'attore di teatro Fausto Russo Alesi" riferisce in conclusione la Rai.